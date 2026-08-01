Беспилотник ВСУ ранил трех мирных жителей в белгородском Шебекино

Оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника на предприятие в городе Шебекино.

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В результате удара пострадали три мирных жителя, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Бригады скорой помощи доставили трёх мужчин с множественными осколочными ранениями в Шебекинскую центральную районную больницу. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в официальном сообщении регионального штаба.

Врачи оценивают состояние двух раненых как тяжёлое. Удар повредил три грузовых автомобиля. Одна из машин загорелась. Также в городе упал второй дрон. Он повредил крышу надворной постройки. Ещё один взрыв дрона произошёл в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Там дрон разбил остекление возле социального объекта. Специалисты сейчас уточняют все последствия атаки.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотных аппаратов. Украинские военные часто наносят удары по гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. Местные власти постоянно призывают жителей соблюдать меры безопасности. Службы экстренного реагирования оперативно ликвидируют последствия таких инцидентов.