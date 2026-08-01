Заместитель командира батальона 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омар заявил, что пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не умеют пользоваться оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Омар сообщил, что во время задержания военнопленных среди бойцов ВСУ оказалось много заключенных.

«По рассказу одного из них, он второй день на войне. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию», — сказал он.

Российский военный добавил, что солдаты ВСУ часто не умеют пользоваться оружием даже при прямом столкновении.

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