В Киеве произошли взрывы

В Киеве вновь произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

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До этого о взрывах в украинской столице заявляло радио NV. Мэр города Виталий Кличко заявлял о ракетной атаке на столицу. Сообщалось о возгораниях в трех районах Киева.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Киеву и Львову. В министерстве обороны РФ заявляли, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и дронов.

ВС России ударили по оборонному заводу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что при атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

Ранее Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Patriot.