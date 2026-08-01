Раскрыты подробности о новых ударах США по Ирану

Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Предполагается, что новые удары США по Ирану могут начаться в выходные и продлиться несколько дней. Информаторы WSJ утверждают, что Трамп не раз жаловался своему окружению, что подписанный с Ираном меморандум о взаимопонимании не имеет смысла.

В публикации подчеркивается, что Иран не доверяет США, а угрозы Трампа об использовании военной силы только подрывают дипломатическое урегулирование кризиса.

Ранее Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном.