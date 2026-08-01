ВС России ударили по оборонному заводу в Киеве

Сразу несколько пожаров началось в Киеве после того, как стало известно о взрывах в городе. Об этом сообщает Telegram--канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, в двух районах Киева — Голосеевском и Дарницком — обломки ракет упали на территории нежилой застройки.

«В ряде районов столицы Украины исчезли свет и вода», — говорится в сообщении. Уточняется, что в сторону города летит еще несколько ракет.

Telegram-канал Shot пишет, что удары пришлись по оборонному заводу «Артем» и по ТЭЦ-5. Всего в Киеве и окрестностях зафиксировано более десяти прилетов. Также опубликованы кадры, на которых видно зарево пожара и большие столбы дыма.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Киеве на фоне атаки баллистическими ракетами произошли взрывы.