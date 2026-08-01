«Герань» поймала атаковавший ее дрон ВСУ и продолжила полет

Украинский оператор потерял зенитный дрон при необычных обстоятельствах. Фото нетривиальной ситуации появилось в Сети.

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Квадрокоптер ВСУ "Sting" пытался перехватить наш БПЛА "Герань-2", но неудачно - боевая часть зенитного дрона не сработала, а сам он застрял в вертикальном стабилизаторе левого крыла "Герани".

Наш беспилотник после атаки продолжил полет.

Еще более неудачной оказалась попытка перехватить "Герань" украинским истребителем F-16. Самолет разбился, став шестым самолетом этого типа, потерянным ВСУ. Летчик катапультировался и выжил.

Минобороны РФ тем временем опубликовало кадры охоты "Гераней" с машинным зрением за сухогрузами в украинских портах.