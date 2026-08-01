Российские военные создают в зоне СВО подземные города

Российские военные создают в зоне специальной военной операции (СВО) подземные города для защиты топлива от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров, пишет РИА Новости.

«Бойцами строятся "подземные городки" в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров», — указал он.

Петров уточнил, что такие сооружения защищают топливо от тяжелых дронов и их осколков. Он добавил, что эластичные резервуары можно замаскировать или «попросту закопать».

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