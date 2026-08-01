Путин увеличил штат армии России стройбатами

С 1 августа вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 25 тысяч военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил России теперь составляет 2 426 130 человек, включая 1 535 000 военнослужащих. Изменения связаны с созданием в составе Вооруженных сил военно-строительных подразделений.

Путин уверен в победе России

Кроме того, документ устанавливает предельную численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в 13 400 единиц без учета персонала по охране и обслуживанию зданий, из которых 4 930 составляют федеральные государственные гражданские служащие.

В июне Путин увеличил численность ВС страны до 2 млн 399 тыс. 130 человек, в их числе — 1 млн 510 тыс. военнослужащих. Таким образом, численность гражданского персонала после нового указа выросла на 2 тыс. человек, а военных — на 25 тыс.

Ранее Путин подписал закон о привлечении армии для защиты граждан, арестованных за рубежом.