США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана

Израиль и США запланировали масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS.

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«США и Израиль планируют провести одну из самых жестких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана», — говорится в сообщении. Уточняется, что удары по Исламской Республике могут нанести уже на этих выходных.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в заключении сделки между США и Ираном.