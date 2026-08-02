В Минобороны раскрыли число сбитых за день беспилотников

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.