Силы ПВО за день сбили 152 украинских беспилотника над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 152 украинских беспилотника над территорией страны.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 мск дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областями, Крымом, Башкортостаном и Краснодарским краем, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на грузовик пострадал водитель.

Кроме того, в Брянской области три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на маршрутку.