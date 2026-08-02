Минобороны опубликовало заявление о ночной атаке ВСУ

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом в воскресенье, 2 августа, заявило Министерство обороны России в MAX.

Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона. Помимо этого, беспилотники уничтожили над Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов, было уничтожено почти 150 БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал.