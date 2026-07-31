Франция разместила самолеты и дроны на границе с Испанией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж разместил своих военных на границе с Испанией. Причиной стал миграционный кризис в Сеуте. Об этом Макрон написал в соцсети X.
По словам Макрона, к испанской границе были отправлены военные, самолеты и дроны. Всего были развернуты четыре подразделения быстрого реагирования.
«Эти действия призваны усилить меры, которые мы приняли с 2020 года для лучшей защиты нашей границы в тесной координации с Испанией, с совместными бригадами и совместными действиями по борьбе с нелегальной иммиграцией», — заявил он.
Помимо этого, Макрон связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы выразить ему свою солидарность и предложить помощь.
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