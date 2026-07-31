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Трамп поставил точку в передаче Украине лицензии на ракеты для Patriot

Lenta.ru

США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot, в этом вопросе Вашингтон должен быть осторожен. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп поставил точку в передаче Украине лицензии на ракеты для Patriot
© Lenta.ru
«Соединенные Штаты не соглашались на производство Украиной ракет для Patriot. Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — подчеркнул глава государства.

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Ранее Трамп заявил, что назвал ракеты для Patriot «необычным оружием», поэтому США должны внимательно относиться к тому, кому они предоставляют лицензию на их производство. Он добавил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос, но пока американский лидер не готов подтвердить решение о предоставлении Украине согласия.