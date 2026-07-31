Трамп поставил точку в передаче Украине лицензии на ракеты для Patriot

США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot, в этом вопросе Вашингтон должен быть осторожен. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

«Соединенные Штаты не соглашались на производство Украиной ракет для Patriot. Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — подчеркнул глава государства.

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Ранее Трамп заявил, что назвал ракеты для Patriot «необычным оружием», поэтому США должны внимательно относиться к тому, кому они предоставляют лицензию на их производство. Он добавил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос, но пока американский лидер не готов подтвердить решение о предоставлении Украине согласия.