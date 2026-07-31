Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о подъеме в воздух польских истребителей из-за полета российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря, признав отсутствие нарушений границы.

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«До полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в сорока километрах к северу от Колобжега», — сообщил Владислав Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства уточнил, что речь идет об обычном сопровождении воздушного судна над нейтральными водами. При этом польский министр особо подчеркнул, что никакого вторжения в воздушное пространство республики зафиксировано не было.

В Министерстве обороны Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Полеты осуществляются без пересечения установленных трасс и какого-либо опасного сближения с воздушными суднами иностранных государств.

Напомним, незадолго до этого инцидента на восточном фланге НАТО аналогичные тревоги возникали у других союзников по альянсу. В частности, Министерство национальной обороны Румынии сообщало о подъеме в воздух дежурных истребителей из-за фиксации воздушных целей вблизи границ с Украиной, что сопровождалось срабатыванием систем экстренного оповещения населения в приграничных районах.