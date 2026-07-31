Грушко: европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают

Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Франции и Германии, его слова приводит РИА Новости.

«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», — сказал он.

В июле канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил информацию о планах страны принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения со странами — партнерами и размещение элементов стратегических сил республики на их территории. Политик также анонсировал планы по расширению ядерного арсенала Франции.