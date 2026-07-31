Зеленский назвал "жесткой" обстановку для ВСУ на фронте

Владимир Зеленский оценил текущую обстановку на фронте для ВСУ как "жесткую". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам прошедшего в пятницу, 31 июля, заседания ставки, в котором принял участие новый главком украинской армии Михаил Драпатый.

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"Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений", - говорится в его сообщении.

Зеленский уточнил, что особое беспокойство у Киева вызывает оперативная ситуация в ДНР - в окрестностях Константиновки и Славянска. Также сложная обстановка складывается на запорожском направлении.

В ходе ставки Зеленский обсудил с украинскими военными начальниками и "логистические вызовы", с которыми в последние дни столкнулась Украина на фоне того, как в порты юга страны перестали заходить иностранные суда.

Напомним, Зеленский заявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначении на этот пост Драпатого 21 июля. На такой шаг глава киевского режима пошел после захлестнувших страну акций протеста, прозванных "картонным майданом".

Митингующие выступали за отставку Сырского и возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Однако временным главой ведомства все же стал Евгений Хмара - и.о. руководителя СБУ.