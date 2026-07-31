Член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что участок боевых действий у города Орехова в Запорожской области остаётся одним из самых укрепленных, но ВС РФ продолжают продвигаться в этом районе. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Рогова, оборону Орехова начали выстраивать еще в советское время на случай глобального конфликта. В современных условиях украинские силы продолжают использовать эти наработки, активно применяя заминированные территории и подземные сооружения - вплоть до овощехранилищ, где можно размещать тяжелую технику.

Ранее сообщалось, что расчеты беспилотников ВС РФ перерезают пути снабжения группировки ВСУ в городе, а артиллерия уничтожает укрепленные блиндажи.

Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают продвигаться на этом участке. По его данным, в районе населенного пункта Малые Щербаки и в направлении Новоандреевки с Новопавловкой под контроль ВС РФ перешло около 15 квадратных километров территории.