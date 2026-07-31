ХАМАС назвал условия для своего разоружения

Палестинское радикальное движение ХАМАС подчеркнуло, что вопрос его разоружения зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения и связан, в частности, с полным выводом войск из сектора Газа и прекращением израильских атак. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Включение вопроса о тяжелом вооружении в рамки соглашения было связано с полным прекращением всех форм агрессии, выводом войск из сектора Газа, скорейшей реконструкцией", - подчеркивается в тексте.

Среди условий ХАМАС также назвал начало работы административного комитета, развертывание международных сил и "гарантии прав на самоопределение, создание независимого палестинского государства". Движение подчеркнуло, что "реализация второго этапа соглашения зависит от приверженности [Израиля] выполнению всех положений первого этапа".

Президент США Дональд Трамп заявил 30 июля о достижении договоренности, предусматривающей полное разоружение формирований ХАМАС.