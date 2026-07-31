Издевательства над солдатами ВСУ со стороны командиров имеют очевидную причину, которая кроется в насильственной мобилизации. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что насильно мобилизованные солдаты, не успевшие сбежать по дороге, «нуждаются в таком же надзоре, как заключенные». Онуфриенко напомнил, что самовольное оставление части приняло массовый характер еще осенью прошлого года.

«Тогда киевский режим был вынужден засекретить эти данные, потому что цифра перевалила за полмиллиона документально зафиксированных случаев. Отсюда и колючая проволока, и собаки», — пояснил эксперт.

Онуфриенко добавил, что даже прошедшие боевую подготовку бойцы ВСУ «не горят желанием» погибать за своих командиров. Они пытаются бежать не только из частей, но и с передовой. По этой причине Киев прибегает к использованию заградотрядов и бьет дронами по отступающим.