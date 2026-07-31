Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что тактика пыток с привязыванием людей к деревьям применяется в украинских подразделениях еще с 2014 года. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Иванников прокомментировал сообщения о ситуации в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Украинские СМИ писали, что командир этого подразделения регулярно избивал и пытал привязанных к деревьям подчиненных.

«Подобного рода пытки появились в 2014 году на территории Донбасса, когда нацисты с западной Украины специально приезжали, чтобы пытать и мучить ополченцев», - так это прокомментировал Иванников.

По словам военного, ВСУ использовали для истязаний «подручные средства» и «пытали тем, чем могли».

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что солдаты в рядах ВСУ сталкиваются с физическим наказанием под названием «дерево правды». По словам собеседника агентства, сослуживцы привязывают провинившихся украинских солдат к деревьям и «избивают до полусмерти».