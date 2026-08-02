ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров военного крыла ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала двух командиров подразделений военного крыла радикального движения ХАМАС.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части сектора Газа и ликвидировала командира взвода спецподразделения "Нухба" ХАМАС Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, который участвовал в атаке на кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября 2023 года", - говорится в заявлении. "В ходе еще одного удара в центральной части сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона "Магази" ХАМАС Мухаммеда Абд аль-Нассера Хатиба", - добавили в пресс-службе.

По данным армейской пресс-службы, ликвидированные "действовали под эгидой военного крыла ХАМАС и пытались совершать атаки против военнослужащих ЦАХАЛ". "Террористы были ликвидированы в результате точных авиаударов для устранения угрозы", - заявили в ведомстве.