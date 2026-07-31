Новости СВО сегодня: удар по диверсантам и операция «Земледелия»

В пятницу, 31 июля, в Минобороны России сообщили о ликвидации группы диверсантов ВСУ в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удар по диверсантам в Запорожской области

Операторы дронов ВС РФ выявили движение группы диверсантов в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Перемещение было зафиксировано во время воздушной разведки в районе линии боевого соприкосновения.

По целям были нанесены удары беспилотниками «Молния» и FPV-дронами. В результате ВС РФ удержали свои позиции и продолжили продвигаться.

ВСУ без снабжения под Добропольем

Расчет инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» перекрыл пути подвоза ресурсов ВСУ на добропольском направлении. Координаты маршрутов техники ВСУ были установлены во время разведки, заявили в Минобороны.

Установка «Земледелие» произвела залп реактивными снарядами с программируемыми минами, сформировав заградительные участки. В результате движение колонн снабжения и ротация подразделений ВСУ на этом участке были сорваны.

Операция «Бука»

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» отразил атаку с воздуха на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Высокоскоростные воздушные цели были обнаружены средствами радиолокации.

Среди перехваченных объектов были идентифицированы реактивные снаряды системы HIMARS и управляемые авиационные бомбы. Все цели были уничтожены на безопасном удалении от охраняемых объектов.

Перехват беспилотников в Херсонской области

Подразделениями противовоздушной обороны ВС РФ были перехвачены дроны ВСУ в Херсонской области. В Минобороны подчеркнули, что расчеты БПЛА дежурят круглосуточно.

За сутки операторы БПЛА-перехватчиков «Молния» ликвидировали более десяти тяжелых октокоптеров типа R-18 и их аналогов, оснащенных средствами для сброса боеприпасов.

Ликвидация техники ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные поразили транспорт и технику ВСУ в районе Красного Лимана, рассказали в Минобороны РФ. С помощью FPV-дронов были поражены автомобили, пикапы, квадроциклы и наземные роботизированные комплексы, которые ВСУ использовали для перемещения личного состава и доставки материальных средств.

Операция в Сумской области

Операторы дронов группировки войск «Север» обнаружили в Сумской области пункт управления беспилотниками ВСУ. В Минобороны рассказали, что в районе одного из разрушенных домов были замечены несколько антенн, работающий генератор и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА.

По цели нанесли удар FPV-дроны. Объект был полностью уничтожен.