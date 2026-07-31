В Польше заявили, что в стране упала российская ракета Х-101

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в пятницу, 31 июля, заявил, что на территории страны якобы упала российская ракета Х-101.

© Вечерняя Москва

Утром в четверг польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неопознанного летающего объекта, а также предполагаемого места его падения, где была обнаружена воронка диаметром около десяти метров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дожидаясь результатов экспертиз, также заявил, что найденный объект мог быть российской ракетой Х-101.

— Я разговаривал с оперативным командующим, и мы можем с полной ответственностью подтвердить, что это была российская ракета Х-101, — заявил Томчик.

При этом польский чиновник не привел никаких доказательств своей точки зрения, уточняет РИА Новости.

24 июля истребитель F-16 военно-воздушных сил Румынии также уничтожил беспилотный летательный аппарат, незаконно проникший в воздушное пространство Эстонии.

Кроме того, в начале месяца дрон Вооруженных сил Украины, начиненный пятью килограммами взрывчатки, упал в турецкой провинции Трабзон. Рухнувший беспилотник навел панику среди местных жителей.