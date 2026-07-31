«Будет гораздо хуже»: эксперт о скандале с передачей Patriot Украине

История с передачей Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot изначально была фейковой, так как в США понимали, что у страны нет технологических возможностей для этого. Такое мнение высказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Киев просто не сможет производить эти ракеты.

«Также не стоит забывать, что подобного рода предприятия станут законной целью для ударов ВС РФ. Они точно долго не продержатся», — пояснил Дудаков.

Политолог обратил внимание на трудности, с которыми сталкивается Германия в попытке создать производство для ракет предыдущего поколения PAC-2.

«На Украине все будет гораздо хуже. Так что, я бы точно не ожидал скорого появления производств ракет для ЗРК Patriot в Восточной Европе. Для [президента США Дональда] Трампа история с лицензиями — это попытка отбиться от давления украинских лоббистов», — констатировал Дудаков.

Напомним, что Киев регулярно заявляет о дефиците средств ПВО. В очередной раз этот вопрос поднимался во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в начале июля. И американский лидер пообещал передать Украине лицензию для самостоятельного производства ракет-перехватчиков комплексов Patriot.

Позднее Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Штаты Украине лицензию, заметив, что в приоритете остается прекращение российско-украинского конфликта.