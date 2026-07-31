Между новым главнокомандующим ВСУ Михалом Драпатым и крупнейшими штурмовыми "полками Сырского" начинается прямой конфликт. Об пишет украинское издание "Страна.ua".

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в четырех штурмовых полках сообщило, что Драпатый приказал остановить пополнение бойцами штурмовых полков Сухопутных войск ВСУ, так называемых "полков Сырского". Теперь они боятся, что их и вовсе расформируют.

Как выяснила "УП", с 26 июля штурмовым полкам запретили брать людей из батальонов резерва, других частей и мобилизованных ТЦК.

При этом ранее скандальные 425-й полк "Скала" и 225-й полк имели право на постоянное пополнение и расширение, лучшее обеспечение и большую автономию. Так, полк "Скала" должен был насчитывать 3-4 тысячи человек личного состава, однако был расширен до более чем 10 тысяч военнослужащих.

Между тем, как отмечает "Страна", про эти два полка накануне вышли резонансные расследования об издевательствах над солдатами.

В "Скале" уже подтвердили, что им действительно остановили пополнение новобранцами.

Однако там связали это с тем, что Генштаб начал проверку укомплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава в ВСУ.

"Мы приветствуем такую инициативу и готовы со своей стороны всесторонне помогать и реагировать на вызовы, стоящие перед армией на современном этапе", - приводит "Страна" слова спикера 425-го полка Алексея Братущака.

Полк "Скала" известен своим жестоким обращением с военными. Ранее сообщалось, что командиры запретили родственникам пропавших без вести солдат сообщать о том, что они вообще из ВСУ. Таким образом командование пыталось списать гибель бойцов на "гражданские потери".

Не редкость в полку - гибель мобилизованных еще во время прохождения базовой подготовки в тылу. Расправляются с ними их же инструкторы, рассказывали российские силовики, получившие доступ к этим данным. Недавно в Сети разошлись новые кадры пыток в полку.

225-й полк ВСУ также широко известен по своим скандалам. Так, представители этого полка похищали солдат других подразделений и отправляли их вместо себя в "мясные" штурмы. Командира же 225-го полка Олега Ширяева неоднократно видели в Дубае, куда он летает к своей семье, несмотря на закрытие границ.