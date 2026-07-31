Минобороны: За неделю на Украине поражено 31 морское судно

В Минобороны России отчитались о недельных итогах ударов по морской инфраструктуре киевского режима, занятой в снабжении ВСУ.

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"В течение минувшей недели было поражено 31 морское судно", - заявили военные, уточнив, что в их числе 23 сухогруза, 4 судна типа "балкер", 2 буксира, килекторное судно и десантный катер.

Накануне "РГ" сообщила, что российским военным удалось полностью заблокировать украинский зерновой коридор.

Причем сбои в работе морского коридора произошли в тот момент, когда Киеву необходимо было обеспечить вывоз собранной сельскохозяйственной продукции. Те суда, что привозили в одесские порты военную продукцию, обратно уходили груженные зерном. Теперь же экспорт, в том числе зерновых, приостановлен.

В Минобороны России в пятницу также рассказали о других пораженных в течение недели целях.

"С 25 по 31 июля Вооруженными Силами России были нанесены один массированный и 15 групповых ударов. Применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники", - говорится в заявлении военного ведомства.

В ходе этих ударов были поражены:

предприятия военной промышленности,логистические центры,объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные для нужд ВСУ.

Кроме того, попадания ракет и дронов-камикадзе зафиксированы по военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним. В то же время поражение нанесено пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.