Американскую ПВО назвали бессильной перед новой иранской ракетой

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает, что американские военные бессильны перед иранской ракетой Haj Qasem из-за сложности ее перехвата. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее СМИ сообщили, что Иран применил модернизированный вариант твердотопливной баллистической ракеты средней дальности Haj Qasem для удара по военным базам США в Иордании. По словам Кнутова, Иран уже доказал высокую эффективность своего гиперзвукового оружия на практике. Аналитик напомнил о случаях ударов по объектам в Персидском заливе, когда иранские ракеты успешно обходили американские зенитные комплексы Patriot и поражали районы ПВО.

Эксперт отметил, что дальность Haj Qasem относительно невелика - около тысячи километров. Однако этот фактор полностью компенсируется уникальной траекторией полета и высокой скоростью боевого блока ракеты.

Главная сложность для систем США заключается в том, что иранская ракета поднимается на высоту около 80 километров и оттуда стремительно пикирует на цель. По мнению Кнутова, это оставляет расчетам ПВО слишком мало времени на принятие решений и ответный пуск.

В результате, по словам аналитика, даже современные вычислительные системы и алгоритмы комплекса Patriot не успевают ударить по цели, пикирующей с такой скоростью.