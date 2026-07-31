«Гриб» над Хмельницким: что ВСУ могли прятать в бывшем ракетном арсенале

Российские беспилотные и ракетные войска в последний день июля продолжили демилитаризацию киевского режима, который никак не может образумиться и не соглашается на наши условия. Один из ударов нанесен по военному объекту в Хмельницком, после которого началась мощная вторичная детонация, на месте взрывов образовалось огромное грибовидное облако. Какое же оружие могли хранить в ВСУ в Хмельницком и что известно об этом арсенале.

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Начать с того, что до распада СССР в Хмельницком на Украине базировалась 19-я ракетная дивизия (в/ч 33874) в составе 43-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Дивизия была сформирована в декабре 1960 года на базе артиллерийской дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, и унаследовала её почётное наименование и награды. Штаб дивизии с 1964 года находился в районе Раково (ныне микрорайон Хмельницкого).

На вооружении дивизии в разные периоды ее истории стояли следующие ракеты: Р-12 (8К63) и Р-14 (8К65) — ракеты средней дальности наземного и шахтного базирования (на вооружении в 1960-х — начале 1970-х годов); УР-100Н (15А30) — межконтинентальная баллистическая ракета (с 1973 года); УР-100Н УТТХ (15А35, РС-18, по классификации НАТО — SS-19 «Стилет») — межконтинентальная баллистическая ракета с шестью разделяющимися боеголовками (поставлена на вооружение с 1979–1980 годов).

В 1970-е годы дивизия насчитывала 9 ракетных полков, шахтный командный пункт и 10 шахтных пусковых установок. Всего в районе Хмельницкого базировалось 90 межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ с 540 ядерными боеголовками.

Кстати, в составе РВСН России до сих пор остаются ракеты РС-18, в том числе оснащенные новым гиперзвуковой планирующей боеголовкой «Авангард».

После распада СССР, в декабре 1992 года, дивизия в Хмельницком была передана под юрисдикцию Украины. В 1994–1996 годах все ядерные боеголовки были вывезены в Россию, а в 1996 году Украина завершила передачу последней боеголовки. Сами ракетные шахты и пусковые установки ликвидирована в рамках программы «Нанна-Лугара» при финансовой поддержке США. Последняя шахта в Хмельницкой области была уничтожена взрывом в 1999 году. На месте бывших шахтных пусковых установок остались заглублённые железобетонные сооружения (стволы шахт, командные пункты). По состоянию на конец 1990-х годов они были взорваны или засыпаны.

Однако подземные ракетные арсеналы, рассчитанные на то, чтобы выдержать ядерный удар, сохранились. Например, в 2018 году в Ярмолинецком районе Хмельницкой области проводились работы по инженерному обустройству территории бывшей стартовой позиции из-за аварийного состояния наземных конструкций. Радиационный фон на таких объектах, по данным замеров, соответствовал норме.

Впоследствии часть территории и подземных сооружений использовалась для хранения обычных боеприпасов вооруженных сил Украины. В частности, в Хмельницкой области строились новые арсеналы для ВСУ.

После начала СВО, в 2023 году, в Хмельницком уже фиксировались прилёты и вторичная детонация боеприпасов на складах, что указывает на наличие там военных запасов.

Достоверных данных о текущем хранении конкретных типов вооружения в бывших объектах 19-й ракетной дивизии нет. Однако, учитывая сообщения о строительстве новых складов боеприпасов и ударах по военным объектам в Хмельницкой области в 2023–2026 годах, можно предположить, что часть сохранившихся инфраструктурных объектов используется ВСУ как склады для обычных боеприпасов (артиллерийских, танковых, авиационных) и ракетного вооружения.

Вполне возможно, что там хранилась часть натовских артиллерийских и танковых снарядов с обеденным ураном.

Скорее всего, российская разведка выявила местонахождение этих арсеналов. А ракетчики смогли их достать в подземных сооружениях. Вторичная детонация и стала причиной образования мощного грибовидного облака.