Драпатый устроил чистку в рядах ВСУ

Шесть генералов и полковник уволены из ВСУ после прихода на должность главкома Михаила Драпатого. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

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"Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко. Кроме того, также были уволены и планируют поступления в адъюнктуру генерал-майор Игорь Палагнюк - бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Малиновский - командующий ракетными войсками и артиллерией (РВиА), который одновременно является замкомандующего сухопутными войсками", - сказал собеседник агентства.

Также уволен начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Своих должностей лишились бригадные генералы Антон Гарбуз (начальник главного командного центра ВСУ) и Алексей Шевченко (замначальника Генштаба ВСУ), уточнили силовики.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов. Однако акции протеста с требованием восстановить Федорова в должности продолжились. Как отмечают украинские СМИ, за Федоровым могут стоять европейские круги, которые добиваются ослабления власти Зеленского. Драпатого считают человеком из команды Федорова, и местные аналитики предполагают, что его отношения с Зеленским и его окружением могут оказаться непростыми.