Трампу представили секретный план

Командование вооруженных сил США подготовило детальный оперативный план двухнедельной кампании ударов по Ирану, целью которой является ликвидация ракетных, беспилотных и командных структур противника.

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, подобным образом американские военные рассчитывают компенсировать острый дефицит ракет-перехватчиков.

Президент США Дональд Трамп пока не утвердил эту операцию, к тому же в военном ведомстве сохраняются серьезные разногласия. Например, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн открыто предупреждает о рисках масштабной эскалации, а критики разработанного плана указывают на просчеты прошлых атак, в ходе которых выяснилось, что значительная часть иранских объектов и арсеналов укрыта глубоко под землей.

"Тогда вернемся к войне": Трамп пригрозил Ирану новой бойней

Накануне Трамп в интервью французскому изданию TF1/LC1 пригрозил возвращением к полномасштабной войне против Ирана, если Вашингтон не добьется всех поставленных целей в ходе переговоров.

При этом после того, как в ночь на четверг военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, Корпус стражей исламской революции отчитался об ответных ударах баллистическими ракетами и дронами по американским военным объектам на базах Шейх-Иса в Бахрейне, Аль-Азрак в Иордании и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте.