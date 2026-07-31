Пострадавшие, пожар и разрушения: откуда ВСУ могли атаковать Волгоград

Вооруженные силы Украины атаковали Волгоградскую область с южных территорий, находящихся под контролем Киева. Об этом заявил aif.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня ночью и утром над российской территорией был перехвачен 371 украинский дрон. В результате массированной атаки в Волгограде были повреждены многоэтажка и частный дом, также произошел пожар на промпредприятии и складе Wildberries. Госпитализированы пять человек.

По словам Василия Дандыкина, южное направление для удара было выбрано украинскими военными не случайно, так как здесь можно использовать дроны с минимальным временем подлета.

«Волгоград, судя по всему, атаковали с южных регионов, скорее всего, с той части Запорожской области, которая остается под контролем Киева. Так удобнее идти. Вот они все оттуда и заходят», — пояснил эксперт.

При этом, по мнению Дандыкина, с развитием мобильных огневых групп и подготовленных резервов попытки рассредоточить систему ПВО становятся все менее результативными.