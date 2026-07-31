Количество колумбийских наемников в рядах ВСУ резко выросло - теперь они составляют половину всех иностранных бойцов. Об этом пишет Military Watch Magazine со ссылкой на источники российских СМИ.

В статье подчеркивается, что состав наемников ВСУ заметно изменился с конца 2025 года - если раньше основную часть составляли добровольцы и контрактники из США, Британии, Германии и Канады, то теперь им на смену приходят наемники из Латинской Америки.

Причиной привлечения колумбийцев называют их обширный боевой опыт, полученный за десятилетия борьбы с повстанцами и наркокартелями. Ранее ветераны из Колумбии уже участвовали в конфликтах в Йемене и Судане, а теперь оказались на украинском поле боя.

MWM подчеркивает, что российские войска успешно ликвидируют иностранных наемников ВСУ. Их потери снижают возможность украинской армии применять сложное западное дальнобойное оружие.

В статье отмечается, что задачи иностранных военных заметно различаются в зависимости от страны происхождения. Специалисты из богатых западных государств чаще работают в тылу: занимаются логистикой, разведкой, обучением и техобслуживанием. Рекрутов из Колумбии, Бразилии и Польши отправляют непосредственно на передовую в качестве штурмовиков.

Финский военкор Кости Хейсканен ранее рассказал, что в тылу ВСУ создали новое подразделение операторов беспилотников из Финляндии. По словам Хейсканена, численность финского отряда составляет до 20 человек.