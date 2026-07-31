Япония впервые запустила "Томагавк" с боевого корабля

Морские силы самообороны Японии впервые провели боевой пуск американской крылатой ракеты Tomahawk со своего военного корабля, сообщило японское минобороны. Запуск произведен с эсминца управляемого ракетного оружия "Тёкай" в среду в Тихом океане у побережья Калифорнии при поддержке ВМС США. Ракета имеет дальность 1,6 тыс. км.

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Испытание подтвердило новые возможности эсминца и квалификацию его экипажа. В ВМС США назвали запуск успешным и заявили, что программа FMS способствует укреплению регионального сдерживания и американо-японского альянса.

Это первый случай боевого пуска Tomahawk японскими силами самообороны. Ранее ракеты этого типа закупались для наземных установок.

Япония активно наращивает военный потенциал на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио планирует увеличить количество вооружений средней дальности.

Эсминец "Тёкай" оснащен системой вертикального пуска Mk 41, совместимой с Tomahawk. В будущем аналогичные испытания планируются на других кораблях.

В 2025 году Япония заключила контракт с США на закупку 400 ракет Tomahawk. Кроме того, в июне 2026 года Токио объявил о планах разместить эти ракеты на южных островах для сдерживания Китая.

Япония формирует разведку по образцу британской МИ-6.