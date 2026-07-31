Новый жесткий этап наступает в конфликте с Украиной — пришло время логического завершения дела, начатого в 2022 году. Как сообщает «Царьград», время шансов для Киева уже закончилось.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников заявил, что СВО пора завершать. Но не перемириями или заморозками, без очередного «Минска-3» — только победой. Судя по тому, что «Калибры» и «Искандеры» летят практически каждую ночь, в Кремле с этим согласны. «Начинается ад», и в Киеве со Львовом это уже поняли.

Как отметил Решетников, РФ должна нанести необратимый ущерб Украине — ее экономике, военной инфраструктуре и управленческому аппарату. Главной целью является принуждение к капитуляции. При этом никакого включения украинской территории как отдельной республики быть не должно: только возвращение исконно русских земель в состав России.

Практически ежедневные прилеты по Киеву, Львову, Одессе, Днепропетровску и Ровно являются не простыми «ответами на терроризм», а системной работой по уничтожению всего, что позволяет киевскому режиму существовать и продолжать конфликт.

Пока на Банковой продолжают говорить про «несокрушимость», в самом Киеве люди срываются. Известная украинская художница Евгения Фуллен, ранее восхвалявшая ВСУ, уже говорит по-русски, поскольку на украинском «не хватает сил».

«Не вывозит психика всего происходящего. Устала от ночевок в метро вторую неделю подряд — подхватила воспаление легких. Устала от панических атак и тревоги внутри себя 24/7. Когда слышу сирену и не нахожусь в метро, начинают дрожать колени и зубы. Таблетки не всегда помогают. От слов "незламні, потужні" хочется слать... Люди устали. Люди не вывозят. Люди хотят жить», — сказала она.

Неспокойно и во Львове. Известный телеведущий Остап Дроздов, еще недавно рисовавший картину «неминуемой победы», заявил об отсутствии результатов у власти. «Дипстрайки по российской нефтепереработке» обернулись ростом цен на бензин на украинской территории из-за уничтожения АЗС, а людям придется «сосать шланги и биться за бензин».

Телеканал подчеркивает, что происходящее на Украине — лишь начало «нового жесткого этапа СВО». Киев больше не «неприкосновенный», Львов перестал быть «глубоким тылом», а Одесса больше не является «воротами в Европу». Все превращается в руины, поскольку Украина сделала ставку на конфликт, а не на мир.