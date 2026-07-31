Военнослужащие поразили 31 морское судно за неделю

Минобороны России сообщило о поражении 31 морского судна с 25 по 31 июля. Отмечено, что все они использовались в интересах ВСУ.

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Среди этих судов 23 были сухогрузами. Также среди пораженных целей числилось четыре балкера, два буксира, десантный катер и килекторное судно.

Отмечено, что всего за неделю Вооруженные силы Российской Федерации нанесли по противнику один массированный и 15 групповых ударов. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Еще сообщается об освобождении населенного пункта Стенки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска взяли под контроль населенный пункт Веровка в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.