Стало известно о жертвах атаки БПЛА на Севастополь

Один человек стал жертвой ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Севастополю, еще два человека пострадали.

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Об этом написал губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным от Спасательной службы Севастополя, сгорело два частных дома и один автомобиль. 15 автомобилей и три частных дома получили повреждения», — написал глава региона.

Развожаев добавил, что жертвой удара стала 60-летняя женщина. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина 79 лет. Еще одна женщина 55 лет получила ожоги, но отказалась от госпитализации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.