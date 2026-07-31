ВС РФ заняли Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

Российские военные заняли населенные пункты Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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— Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики, — передает Telegram-канал МО РФ.

Вооруженные силы России вечером 30 июля продолжили наносить удары высокоточным авиационным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, утверждал, что в городе вспыхнули несколько пожаров. Возгорания были зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах.

Кроме того, недавно ВС РФ ударили по портам и морским судам, которые участвуют в транспортировке грузов для ВСУ. В Черноморском порту ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами.