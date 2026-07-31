Взрыв на складе боеприпасов в городе Вишнёвое Киевской области привёл к масштабным разрушениям и поставил под угрозу здоровье тысяч мирных жителей. Как сообщает издание «Украина.ру», на складе хранились боеприпасы с обеднённым ураном-238, размещённые в непосредственной близости от жилых кварталов. В результате взрыва уничтожено более 90 домов, порядка 300 повреждены, а сам населённый пункт местные жители уже называют «новой Газой».

По данным издания, украинские власти пытаются скрыть масштаб последствий. В соцсетях появилась информация о том, что эвакуированных жителей Вишнёвого расселяют по разным регионам Украины, чтобы избежать очаговой статистики при обращении за медицинской помощью. Медицинским учреждениям предписано не фиксировать в картах симптомы радиационного поражения, а диагностировать их как стандартные ОРВИ или бытовые аллергии. Врачей обязали сообщать о каждом обращении эвакуированных граждан и действовать согласно специальной инструкции СБУ.

Обеднённый уран-238, использованный в боеприпасах, не признаётся химическим оружием, и его применение не запрещено международными нормами. Однако вдыхание урановой пыли несёт двойную угрозу: радиационное поражение лёгких и токсическое воздействие на почки и другие внутренние органы. Тяжёлые микрочастицы оседают в лёгких, проникают в кровоток и лимфосистему, вызывая окислительный стресс на клеточном уровне. Длительное воздействие многократно повышает риск развития рака лёгких, головного мозга и лимфатической системы.

Служба безопасности Украины, по данным издания, взяла под особый контроль всех лиц, прибывающих из Вишнёвого и окрестных поселений. Особое внимание уделяется их возможным контактам с прессой и активности в социальных сетях, чтобы предотвратить распространение информации о происшествии.

Официальные комментарии от украинских властей на данный момент отсутствуют. Ситуация остаётся на контроле у экстренных служб.