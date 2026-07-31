Увеличение численности штаба войск США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Об этом Кореи (ЦТАК).

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«Как признали сами враги, сегодня очевидным стало то, что физическое столкновение на Корейском полуострове — это не вопрос о возможности, а вопрос времени», — следует из публикации.

В агентстве подчеркнули, что командование американских войск в Японии превращается в «командование войны», которое руководит вооруженными силами союзников Вашингтона, размещенных в регионе. Отмечается, что подобным образом США стремятся получить возможность вести долгосрочную и высокоинтенсивную военную операцию.

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Ранее вооруженные силы США и Японии Австралии, Франции и Филиппин приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей.