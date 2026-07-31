Удары по жилым домам и складам: откуда летели БПЛА на Казань и Зеленодольск

Беспилотники Вооруженных сил Украины были запущены на Татарстана с северо-восточного направления. Об этом заявил aif.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня ночью и утром над российской территорией был перехвачен 371 украинский дрон. В Татарстане отразили попытку атаки на логистический центр, никто не пострадал, разрушений жилых домов и инфраструктуры нет. При этом режим «Беспилотная опасность» был введен на всей территории республики, в том числе в Казани и Зеленодольске.

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на то, что траектория полета дронов указывает на их пуск из приграничных областей.

«Татарстан — это направление на восток. Думаю, все-таки не с юга били. Если брать с поправкой на маршрут, скорее всего, беспилотники запускались из Харьковской области. Возможно, также из Сумской области», — пояснил он.

При этом, по словам Дандыкина, украинские военные использовали беспилотники, способные наносить удары на дальних расстояниях, в том числе модели типа «Лютый».