Генерал рассказал о критической ситуации для ВСУ из-за потери F-16

Вооруженные силы Украины за последние два месяца потеряли два истребителя F-16, и ситуация с боевой авиацией там близка к критической. Такое мнение высказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщили, что на Украине разбился западный истребитель F-16, при этом пилот успел катапультироваться. Причина крушения не уточнялась — в ВСУ только сообщили, что на борту возникла нештатная ситуация.

ВСУ потеряли истребитель F-16

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что европейские страны обещали поставки истребителей на Украину, однако пока новых самолетов у ВСУ не зафиксировано.

«Если поставок больше не было, то максимум три-четыре самолета сейчас могут быть в строю. Потому что некоторые из тех, которые получили поражения, но произвели посадку, были отремонтированы», — уточнил он.

При этом эксперт уверен, что командование Вооруженных сил Украины бережет оставшиеся машины, стараясь «не выводить их на передний край, чтобы системы ПВО, особенно С-300, не перехватывали их». И основной задачей истребителей стала охрана воздушного пространства над крупными городами в западной части Украины.

«Там Киев, Винница и дальше на запад. Они обороняют, охраняют воздушное пространство больших городов, потом склады с арсеналом, центры для поставок ВСУ и промышленные объекты. Ну, и аэродромы охраняют», — пояснил Владимир Попов.

Генерал-майор также напомнил, что у Вооруженных сил Украины есть еще французские Mirage 2000, но и они используются «с минимальным подходом к линии боевого соприкосновения».

Ранее стало известно об уничтожении российскими беспилотниками двух украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Также в Киеве заявили о крушении еще одного истребителя МиГ-29 в ходе выполнения боевого задания в Полтавской области.