Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по порту Одессы — адекватный ответ на нынешнюю политическую линию Киева, объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть — нанести непоправимый удар по России. Против этого Вооруженные силы Российской Федерации предпринимают адекватные ответные действия, лишая тем самым украинский режим возможности такие удары наносить», — отметил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Российская армия ежедневно достигает новых результатов.

«Только сегодня, судя по сообщениям, был сбит 371 беспилотник. И это продолжается ежедневно», — заключил Карасин.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по порту Одессы. Как сообщили в ведомстве, войска атаковали резервуары с горючим. Кроме того, Российская армия ударила по сухогрузу с военным грузом, двигавшемуся южнее города. Удар был нанесен с помощью ракет «воздух-земля» и ударных беспилотников.