Большинство жителей США выступают против оказания помощи Украине, и одна из причин в том, что в украинской армии «полно нацистов». Такое мнение высказала американская журналистка Лора Лумер, слова которой приводит видеоагентство «Раптли».

Журналистка призвала украинского военного объяснить фото с нацисткой символикой у украинских военных, а также отметила, что поддержка Украины в США в основном держится за счет политиков, а не простых людей.

«Американская общественность в подавляющем большинстве выступает против оказания помощи Украине. И одна из причин заключается в том, что они действительно верят, миллионы людей верят, что ваша армия полна нацистов», - констатировала Лора Лумер.

Напомним, что ранее серьезно обострились отношения Польши и Украины после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению украинской армии имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Усугубило конфликт и решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.

При этом еще в апреле 2021 года в Киеве прошел марш, организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли по центру города, а силовики перекрыли движение транспорта, чтобы облегчить им путь. Также на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов.