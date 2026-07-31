На Украине еще на одном складе "Новой почты" произошел пожар

Пожар возник после взрыва в здании "Новой почты" в городе Гайсине в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

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Издание приводит фото, на котором видно объятое огнем здание.

Минобороны РФ ранее неоднократно сообщало, что логистические центры "Новой почты" работают в интересах ВСУ, в частности для хранения БПЛА. Ранее поступала информация о пожарах на складах "Новой почты" в Киеве, Кривом Роге, Сумах, подконтрольном Киеву городе Запорожье.