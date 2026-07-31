ВС РФ уничтожили замаскированные цели во Львове

Вооруженные силы России нанесли серию точечных ударов по военным производствам в западных регионах Украины. Как была подготовлена операция в глубоком украинском тылу, рассказал aif.ru член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов.

По данным издания, во Львове под удар попал «Львовский авиационный завод», а также Львов-1, выпускавший бортовую электронику для ракет. В Ивано-Франковской области под ударом оказались задействованные в производстве ракет «Фламинго» и «Нептун-МД» «Калуш» (ООО «СКБ ОВТ») и его подразделение «Нефтемаш». В Ровенской области удар пришелся на химический завод «Ровноазот», где производили компоненты ракетного топлива.

Член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов обратил внимание на то, что это была «плановая работа по нанесению ударов», а не операции «в ответ на что-то».

При этом, по его словам, во многом успех был обеспечен благодаря многоуровневой системе разведки, включающей комплексный анализ данных из космоса, от средств радиоэлектронной борьбы и от источников на местах.

«Многое сейчас маскируется под гражданские объекты. Та же «Укрпочта» и «Новая почта» используются для военных целей. На западе размещают тренировочные базы, полигоны, логистические центры. Использование объектов двойного назначения вскрывается нашими возможностями, в том числе агентурной разведкой, и затем наносятся удары. Никакая маскировка под вывеской «почты» или гражданского склада уже не спасает», — уточнил эксперт.

Также уничтожение целей в западной части Украины, традиционно считавшейся глубоким тылом, подтверждает возросшие возможности ВС России и беспомощность украинской противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что были нанесены удары и по портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате были поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения. Два из них — на переходе морем южнее Одессы, по одному — в портах Южный и Одесса.