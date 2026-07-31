Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в портах Украины попадают под удар сухогрузы, перевозящие оружие для ВСУ. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Тридцатого июля Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. В результате ударов были, в частности, поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения. Два из них были поражены на переходе морем южнее Одессы, по одному - в портах Южный и Одесса.

По словам Леонкова, Украина применяла схему, в рамках которой после вывоза зерна суда возвращались в порты с максимальной загрузкой военной техникой и оборудованием.

Аналитик заявил, что на таких рейсах Украине могли поставлять широкий спектр вооружения: от боеприпасов и бронемашин до артиллерийских систем и комплектующих для беспилотников. Леонков также обратил внимание на сложную юридическую структуру морских перевозок. Суда часто зафрахтованы, принадлежат иностранным компаниям, идут под «удобными» флагами и имеют международные экипажи.