Массированная атака ВСУ 31 июля: разрушенные дома и пожары

Сегодня ночью и утром был перехвачен 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Какие российские регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По информации Минобороны РФ, атаковавшие российскую территорию дроны были самолетного типа. Они уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями.

Также атаке подверглись Краснодарский край, Дагестан, Крым, Татарстан. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Волгоградская область

Два дома повреждены и пять человек пострадали в результате массированного налета дронов Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе», - пояснил губернатор.

Также, по данным главы региона, после атаки возник пожар на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складе в Дзержинском районе.

«Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметил Бочаров.

В пресс-службе Wildberries & Russ уточнили, что был атакован логистический объект компании в Волгограде. На сладе возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - отмечается в сообщении.

Атаке подвергся самый большой в регионе складской комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров. При полном запуске общая вместимость склада должна была достичь 32 миллионов единиц. Общие инвестиции в объект составили 3,5 миллиарда рублей. Тут работает 1400 человек, пишет «Российская газета».

По данным издания, волгоградцы «с самого рассвета заметили черный дым на полнеба, идущий со стороны Дзержинского района».

Ростовская область

Ростовская область также подверглась массированной атаке сегодня ночью. За сутки над регионом было уничтожено около 150 БПЛА, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, под ударом оказались Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, а также Чертковский, Каменский, Милютинский, Неклиновский, Тарасовский, Матвеево-Курганский и Миллеровский районы.

«В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадала женщина. Жилой многоквартирный дом поврежден в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жители эвакуированы в пункт временного размещения», - уточнил Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что в Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина. А в Ростове-на-Дону загорелась лесопосадка, пожар был оперативно потушен.

Глава региона предупредил, что беспилотная опасность сохраняется и призвал местных жителей покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Татарстан

Вооруженные силы Украины попытался атаковать логистический центр в Зеленодольском районе Татарстана, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава района Михаил Афанасьев.

«Сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано», - уточнил он.

Афанасьев подчеркнул, что ситуация находится под контролем и призвал «доверять только проверенным источникам информации».

БПЛА были уничтожены и в небе над Нижнекамском, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Радмир Беляев.

«Все службы сработали оперативно. Разрушений объектов и пострадавших нет. Технологические процессы не нарушены», - отметил он.

Херсонская область

В результате атаки украинских беспилотников частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» губернатор Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», - заверил он.

Накануне над российскими регионами было уничтожено 258 беспилотников Вооруженных сил Украины. Был атакован в том числе и склад Wildberries в Пензенской области. Сотрудников эвакуировали, есть пострадавшие.