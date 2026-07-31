Трамп кинул Зеленского с обещанием насчет ракет «Пэтриот»

Вот так новый поворот! Накормивший киевского гастролера Зеленского обещаниями Трамп теперь заявил, что «не уверен» в целесообразности предоставления Украине ракет для системы «Пэтриот».

Президент США поставил под сомнение целесообразность предоставления Украине ракет для системы «Пэтриот», несмотря на позитивные встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, пишет The Guardian.

Дональд Трамп выразил сомнение в целесообразности предоставления Украине ракет для системы «Пэтриот», заявив в интервью, что он «не уверен» в этом решении.

Президент США сказал в интервью Financial Times: «Это очень необычное оружие, и нам нужно быть немного осторожными в выборе тех, кому мы выдадим лицензию на его производство».

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где, по словам украинского визитера, они обсудили вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство собственных противоракет для системы «Пэтриот», напоминает The Guardian.

После той встречи Зеленский лишь сообщил, что стороны обсудили далеко идущие перспективы сотрудничества, включая возможное совместное производство систем Patriot и обмен технологиями. Позже он заявил, что Трамп согласился выдать необходимые лицензии, которые позволят Украине производить ракеты самостоятельно или заказывать их производство.

Система противоракетной обороны Patriot крайне важна для военных действий Украины против России. В настоящее время Киев зависит от поставок из США, но и американским военным эти ракеты нужны для собственных операций в рамках конфликта с Ираном.

В начале июля Трамп заявил на саммите НАТО в Анкаре, что намерен выдать лицензии Киеву на производство противоракетных комплексов.

Представители компании Raytheon, производителя «Пэтриотов», уже побывали на Украине, а корпорация Lockheed Martin, которая производит противоракеты PAC-3 для системы противовоздушной обороны, также работает над тем, чтобы направить в страну группу экспертов, сообщила в четверг посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Financial Times также сообщила, что в ближайшие дни посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф впервые посетят Украину.

Между тем, как пишет The Guardian, завод по производству беспилотников в Киеве, разрушенный российской баллистической ракетой, принадлежал американской корпорации. Судя по всему, это первый случай, когда Москва наносит удар по американской компании в ходе конфликта, отмечает британское издание.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в пятницу удар был нанесён по компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр и производящей высокоточные беспилотники для «глубоких ударов» с системами наведения, устойчивыми к российским помехам.