Дрон ВС РФ передал раненому солдату ВСУ инструкции по сдаче в плен

Пленный солдат 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что смог сдаться в плен благодаря голосовым инструкциям, которые ему передали российские военные через колонку дрона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Халковского, удар беспилотником по нему и сослуживцам нанесли свои же войска — из-за отсутствия воды они хотели отступить с позиции. Мужчина получил ранение.

«Прилетел дрон с колонкой и говорит: "Сдай оружие, выбрось оружие, отбрось". (Оператор дрона — прим. ред.) посмотрел, что я все сделал по его инструкции, как дрон велел. И я пошел к русским», — рассказал мужчина.

После сдачи в плен российские военнослужащие оказали ему первую медицинскую помощь, напоили и накормили его.